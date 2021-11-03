Милан, Италия, , 23:15 — REGNUM 3 ноября «Милан» на домашнем стадионе «Джузеппе Меацца» не смог одержать победу над «Порту». Основное время матча четвертого тура группы B Лиги чемпионов УЕФА завершилось со счетом 1:1.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Первый мяч на шестой минуте встречи забил 24-летний атакующий полузащитник сборной Колумбии Луис Фернандо Диас — 0:1. В начале второго тайма защитник гостей Шансель Мбемба срезал мяч в свои ворота и восстановил равновесие в счете — 1:1.

Статистика матча («Милан"/ «Порту»)

Удары 8/11

Удары в створ 2/5

Владение 51%/49%

Угловые 6/5

Нарушения 10/20

Стартовые составы команд:

«Милан»: Тэтэрушану, Калабрия (Калюлю, 46'), Романьоли, Эрнандес, Томори, Беннасер, Тонали (Кессье, 69'), Диас (Крунич, 68'), Леау (Мальдини, 85'), Салемакерс, Жиру (Ибрагимович, 76').

«Порту»: Кошта, Пепе, Сануси, Мбемба, Мариу, Диас (Коста, 79'), Груич, Отавиньо (Мартинес, 86'), Оливейра (Феррейра, 69'), Тареми (Пепе, 85'), Эванилсон (Консейсан, 79').

«Милан», сыграв вничью, набрал первое очко и остался на последней позиции в турнирной таблице группы. «Порту» с пятью очками временно поднялся на вторую строчку.