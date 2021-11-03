Дортмунд, Германия, 3 ноября, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Сегодня, 3 ноября дортмундская «Боруссия» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет с амстердамским «Аяксом». Встреча пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Боруссия»: Грегор Кобель, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Тома Менье, Юлиан Брандт, Джуд Беллингем, Аксель Витсель, Мариус Вульф, Штеффан Тиггер, Марко Ройс.

«Аякс»: Ремко Пасвеер, Юрриен Тимбер, Нуссаир Мазрауи, Дэйли Блинд, Лисандро Мартинес, Эдсон Альварес, Риан Гравенберх, Стивен Бергейс, Антони, Себастьян Аллер.

Последний матч «Боруссии» с «Аяксом» завершился разгромным поражением «шмелей» со счетом 0:4.

После трех туров «Аякс» с тремя победами и девятью очками занимает чистое первое место в турнирной таблице группы C. «Боруссия», набрав шесть очков, идет позицией ниже.