Манчестер, Великобритания, , 23:14 — REGNUM 3 ноября в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 сыграет с бельгийским футбольным клубом «Брюгге». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Канселу, Гюндоган, Родри, Силва, Грилиш, Фоден, Марез.

«Брюгге»: Миньоле, Соболь, Нсоки, Хендри, Мехеле, Ванакен, Вормер, Ритс, Мата, Ланг, де Кетеларе.

Бригада арбитров (Испания): Антонио Матеу Лаос | Пау Сербиан | Роберто дель Паломар.

На данный момент «Манчестер Сити» с двумя победами и шестью очками занимает второе место в турнирной таблице группы A. «Брюгге», набрав четыре очка, идет одной строчкой ниже.