Мадрид, 3 ноября, 2021, 22:44 — ИА Регнум. 3 ноября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 одержал минимальную победу над «Шахтером» со счетом 2:1.

Антон Зайцев Карим Бензема

Первый мяч на 14-й минуте встречи забил нападающий сборной Франции Карим Бензема после передачи Винисиуса Жуниора — 1:0. Через двадцать пять минут нападающий гостей Фернандо восстановил равновесие в счете — 1:1. На 61-й минуте Бензема оформил дубль и принес «сливочным» минимальную победу — 2:1.

Желтые карточки получили Ферлан Менди — 39, Роберто Де Дзерби — 55, Каземиро — 63, Дентиньо — 90+3.

Составы команд:

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Начо, 66'), Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Васкес, Жуниор, Бензема (Йович, 79').

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко (Судаков, 79'), Майкон, Тете (Марлос, 79'), Мудрик (Соломон, 71'), Фернандо (Дентиньо, 86').

Статистика матча («Реал"/ «Шахтер»)

Удары 14/13

Удары в створ 6/5

Владение 52%/48%

Угловые 4/1

Нарушения 10/15

«Реал», одержав третью победу в группе и набрав девять очков, поднялся на чистое первое место. «Шахтер» с одним очком остался на последней позиции.