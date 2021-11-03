Белград, , 22:54 — REGNUM Вице-премьер Северной Македонии Никола Димитров 3 ноября приехал в Белград на встречу инициативы Open Balkan. Об этом сообщили сербские СМИ.

Македония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По приезду в столицу Сербии Димитров заявил, что, несмотря на последние события вокруг муниципальных выборов, прошедших 31 октября, его страна полностью определилась в пользу реализации проекта Open Balkan.

«В Северной Македонии закончились муниципальные выборы, которые вызвали определенный политический кризис. Поэтому важно, чтобы мы сегодня подчеркнули нашу решимость работать и впредь над реализацией инициативы, которая зародилась на Балканах и которая нацелена прежде всего на создание «европейских» Балкан», — заявил Димитров агентству «Танюг».

Ранее планировалось, что премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев приедет в Белград на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Албании Эди Рамой, которая будет посвящена дальнейшим шагам в деле создания зоны свободной торговли под названием Open Balkan. Тем не менее, после провала правящей партии на муниципальных выборах 31 октября Заев ушел в отставку.