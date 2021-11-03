Рим, 3 ноября, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Итальянские заключенные смогут работать в музеях, архивах и библиотеках страны, соответствующее соглашение подписали в среду, 3 ноября, представители министерств культуры и юстиции.

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Речь идет о гражданах, чей срок заключения не превышает четырех лет. В случае, если общественные работы пройдут успешно, судимость по окончании срока будет сниматься.

В программе будут участвовать 52 заведения, которые «наймут» 102 заключенных.