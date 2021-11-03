Скопье, 3 ноября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Профсоюз македонских полицейских 3 ноября опубликовал публичное обращение к властям, передаёт албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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Как сообщается, сутью обращения является требование включить прибавки к заработной плате в проект бюджета.

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Этот законопроект был одобрен правительством в дни тишины перед местными выборами, 30 октября, и был опубликован лишь спустя три дня министром финансов Фатмиром Бесими.