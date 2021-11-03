Белград, 3 ноября, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Ряд высказываний главного редактора радио Spunik. Serbia Любинки Милинчич привлёк внимание сербской общественности. На портале Slavija info 3 ноября была опубликована статья под названием «Pfizer — лучшая вакцина, а Мило — профессор демократии», посвященная неожиданным заявлениям Милинчич.

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По мнению автора статьи, Милинчич 26 октября в эфире телеканала К1 сделала антирекламу российской вакцине против коронавируса, которая, к слову, называется так же, как и медийная компания, в которой она работает.

«Я не привилась вакциной «Спутник V». Я руководствовалась рекомендацией своего врача, так как я считаю, что только врачи призваны говорить о медицине и о вакцинации. Я получила Pfizer, так как мой врач, учитывая мое состояние здоровья, подсчитала, что для меня эта вакцина оптимальна», — процитировал автор статьи ответ Любинки Милинчич на вопрос ведущей о том, какой вакциной привилась главный редактор российского СМИ.

В статье подчеркивается, что Милинчич так и не уточнила, почему она не смогла привиться вакциной «Спутник V», относительно которой «представители российского государства утверждают, что ею могут привиться абсолютно все, и что на нее намного меньше нежелательных реакций по сравнению с аналогами конкурентов».

Автор статьи, опубликованной на сербском портале, отметил, что это не первое противоречивое заявление Любинки Милинчич в местных СМИ.

«В начале этого года в утреннем эфире телеканала Pink она заявила: «Я неоднократно приводила в пример Мило Джукановича (президент Черногории — ИА REGNUM) как политика, который всем прочел лекцию по демократии. Мило ушел как настоящий господин, он так себя ведет, и это большой плюс для Черногории», — напомнил портал.

При этом всего лишь за 15 дней до этого высказывания главного редактора Sputnik. Serbia Мило Джуканович обвинил Россию в том, что в 2020 году Москва вела против Черногории «еще более изощренную гибридную войну, чем в 2016 году, когда свою операцию (по проведению так называемого госпереворота — ИА REGNUM) она должна была контролировать через агентов ГРУ в Белграде», подчеркивается в статье. По словам Джукановича, Россия на этот раз задействовала Сербскую православную церковь, которая по определению далека от политики, но в Черногории она по факту сыграла важную политическую роль. «Сербская православная церковь проделала большую работу в пользу великосербского национализма и российских имперских интересов на Балканах», — заявил Джуканович в конце 2020 года.

Напомним, что президент Мило Джуканович в 2016 году обвинил Россию в «попытке госпереворота» в Черногории. Летом 2020 года партия Джукановича проиграла парламентские выборы в Черногории.