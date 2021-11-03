Приштина, Сербия, 3 ноября, 2021, 21:20 — ИА Регнум. ЦИК Косово 3 ноября опубликовал результаты выборов в муниципальные советы, которые состоялись 17 октября.

Цитата из видо Ленинград — Не хочу быть москвичом YouTobe пользователя Ленинград Выборы, выборы

Как сообщает Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), наибольшее число голосов получила оппозиционная Демократическая лига Косово, за которую проголосовали 170 134 избирателя. Второе место получила правящая партия Движение за самоопределение — 168 084 голоса, третье — Демократическая партия Косово — 161 645 голосов. На четвертом месте оказался Альянс за будущее Косово Рамуша Харадиная — 53 342 голоса.

Напомним, первый тур местных выборов Косово состоялся 17 октября. В 21 муниципалитете мэр не был избран в первом туре, и будет избран на втором туре, который пройдет 14 ноября. В 17 муниципалитетах Косово местные выборы уже полностью завершены.