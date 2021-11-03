София, , 20:35 — REGNUM С 4 ноября в основных клиниках, больницах и фельдшерско-акушерских пунктах на территории Болгарии прекращаются плановые хирургические операции. Об этом 3 ноября со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает Болгарское телевидение.

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Согласно официальной информации, новые меры связаны с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

«В медицинских учреждениях катастрофически не хватает койко-мест, а персонал этих структур занят спасением граждан, заболевших COVID-19, — отмечено, в частности, в документе. — Соответственно, менее значимые процедуры автоматически переносятся на неопределенные сроки».

В то же время в Министерстве здравоохранения Болгарии отметили, что исключение из новых правил предусматриваются для врачебной деятельности, связанной с трансплантацией органов, тканей и клеток, а также операций в репродуктивной сфере и срочных реабилитационных мероприятий.

«Мы будем выполнять свои профессиональные обязанности, и бороться за жизнь каждого больного», — заявил глава минздрава Стойчо Кацаров.

Напомним, по состоянию на 3 ноября общее количество граждан Болгарии, заболевших коронавирусом COVID-19, составило 614 тыс. человек. Из них скончались 24 454 пациентов.

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