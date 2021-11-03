Белград, 3 ноября, 2021, 20:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич 3 ноября заявила, что премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич принял приглашение на саммит Open Balkan, который будет проходить в Белграде 3 и 4 ноября.

Здравко Кривокапич Здравко Кривокапич

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, Брнабич подчеркнула, что приглашение участвовать в инициативе распространяется на все Западные Балканы.