В Черногории согласились посетить саммит Open Balkan
Белград, 3 ноября, 2021, 20:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич 3 ноября заявила, что премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич принял приглашение на саммит Open Balkan, который будет проходить в Белграде 3 и 4 ноября.
Здравко Кривокапич
Здравко Кривокапич
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, Брнабич подчеркнула, что приглашение участвовать в инициативе распространяется на все Западные Балканы.
Кривокапич выслушал меня с открытым сердцем и принял приглашение на ужин, в котором примут участие и премьер-министр (Албании) Эди Рама и заместитель премьер-министра Северной Македонии Никола Димитров, которые сегодня прибудут в Белград. Что бы не случилось позже, будет суверенным решением Черногории.