Ставрополь, 3 ноября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. В Ставропольском крае ситуация с распространением коронавируса ухудшается. Несмотря на объявленные нерабочие дни, число новых заразившихся увеличивается, смертность растет. Власти региона пока не решили, как будет жить край после 8 ноября. Напомним, так же, как и во всей России, в субъекте РФ действует режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

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«Эпидобстановка остается непростой. Но уже чувствуется первый эффект от объявления нерабочих дней: постепенно снижается количество связанных с COVID-19 пневмоний и госпитализаций», — написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.⠀По его словам, ситуация пока далека от стабилизации, что говорит о необходимости введения дополнительных профилактических мер.

«На повестке остается и вопрос продления на Ставрополье нерабочих дней. Решение о том, принимать такую меру или нет, мы примем в ближайшее время. Делать это будем, опираясь на цифры и факты, характеризующие динамику распространения болезни», — заявил губернатор.

Напомним, исходя из ситуации, на прошедшем 3 ноября заседании оперштаба Ставрополья принято решение о переводе с 15 ноября на «дистанционку» школ, вузов и ссузов, в штатном режиме с 8 ноября начнут работать детские сады.