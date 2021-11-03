Владимир, 3 ноября, 2021, 18:27 — ИА Регнум. В городе Владимире начали выполнять поручения министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко организовать не менее 25 выездных бригад скорой медицинской помощи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в день визита министра областной центр обслуживало всего 17 бригад.

Rosminzdrav.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

В помощь Владимирской станции скорой медицинской помощи направлено 18 водителей. Учреждение дополнительно получило из районов области семь резервных автомобилей скорой помощи и три санитарных автомобиля для оказания неотложной медицинской помощи. Теперь в автопарке скорой помощи 30 автомобилей. В ближайшие недели СМП дополнительно получит девять новых автомобилей скорой помощи.

Для работы на «скорой» привлекут выпускников Владимирского базового медицинского колледжа. В самое ближайшее время более 20 медиков пройдут аккредитацию и получат право работать фельдшерами скорой помощи. Также рассматривается вопрос о привлечении на «скорую» студентов старших курсов медицинского колледжа. Также рассматривается возможность привлечения к работе на скорой помощи и волонтёров, которые окажут помощь медикам при доставке пациентов до автомобиля, а затем до медицинского учреждения. Департамент здравоохранения уже прорабатывает вопрос материального стимулирования сотрудников СМП.