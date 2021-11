Минск, , 18:15 — REGNUM Запрет на ввоз и реализацию ряда товаров производителей Евросоюза и России продлило на полгода правительство Белоруссии. Решение оформлено 2 ноября постановлением совета министров республики №622 за подписью его председателя Романа Головченко.

Правительство Белоруссии Dennis Jarvis

Ранее, 23 апреля совмин Белоруссии принял постановление № 240, которым был установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории постсоветской республики под предлогом «обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа». По мнению белорусских и зарубежных экспертов, фактически это была месть за отказ западных владельцев известных торговых марок выступать спонсорами чемпионата мира по хоккею в Минске. Александр Лукашенко известен как страстный любитель этого вида спорта.

В апреле под запрет к ввозу и реализации на территории Белоруссии попали товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8×4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me). Под санкциями оказались и производители товаров под этими ТМ и из стран ЕАЭС, в том числе России.

Совмин Белоруссии постановлением №622 фактически продлил действие санкций против российских предприятий — как производственных, так и торговых. Действие запрета вступает в силу с 4 ноября и продлится до 4 мая 2022-го включительно, сказано в правительственном постановлении.

