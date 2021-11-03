Тула, 3 ноября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Власти Тульской области приняли решение не продлевать период нерабочих дней, таким образом, длинные выходные для жителей региона завершатся 7 ноября. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области по итогам заседания регионального оперативного штаба 3 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

«Мы приняли решение не продлевать нерабочие дни в нашем регионе. При этом необходимо отрегулировать ограничительные меры, которые должны снизить риски распространения инфекции», — отметил губернатор Алексей Дюмин.

Однако предполагается продлить и после 7 ноября действие требования о допуске в фитнес-клубы, бассейны, а также на спортивные, культурные мероприятия только по QR-кодам о вакцинации или перенесенном заболевании в последние полгода также система пропуска по QR-кодам будет действовать в общепите и при заселении в гостиницы.

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Также предлагается ввести требования по предъявлению QR-кода при входе в торгово-развлекательные центры., предложено ввести систему выборочных проверок QR-кодов на входах в учреждения и предприятия, а также объявить обязательную самоизоляцию для непривитых пожилых людей, так как они входят в основную группу риска. Все эти предложения получили поддержку губернатора, в указ о повышенной готовности внесут соответствующие изменения.