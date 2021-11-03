Вашингтон, 3 ноября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. В ближайшие два года Китай, скорее всего, не предпримет попыток «захвата» острова Тайвань, двух лет, заявил 3 ноября председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли на Аспенском форуме по безопасности.

ИА REGNUM Пентагон

Такое заявление Милли сделал на основании «своего анализа».

«Основываясь на своем анализе по Китаю, я не думаю, что это возможно в ближайшем будущем. Под ближайшим будущим я имею в виду шесть, 12, 24 месяца», — сказал Милли.

«Тем не менее китайцы ясно и недвусмысленно выстраивают потенциал, чтобы создать возможность для этого, если национальное руководство решит это сделать в будущем. В ближайшем будущем? Вероятно, нет. Но случиться может все», — рассказал Милли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что у США есть обязательство защищать Тайвань от КНР, позднее Белый дом дистанцировался от этих заявлений.

Официальных договоров о военной защите между США и Тайванем нет, хотя Вашингтон постоянно поддерживает Тайвань в военно-политической сфере.