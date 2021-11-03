Красноярск, 3 ноября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Школьники Красноярска во второй четверти будут учиться очно. Об этом сообщили в главном управлении образования.

Mos.ru Школа в эпоху коронавируса

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«Уже 8 ноября ученики школ вернутся за парты за исключением тех классов, где действует карантин по причине заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в каждом конкретном учреждении директор может принять решение о переводе на дистант», — пишет Ngs24.ru.

Отмечается, что в школах соблюдают меры профилактики, чтобы минимизировать риски заразиться коронавирусом.