Москва, 3 ноября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Подводные лодки Черноморского флота «Ростов-на-Дону» и «Великий Новгород» отработали удар ракетами «Калибр-ПЛ» по отряду кораблей условного противника, сообщает 3 ноября пресс-служба флота.

Цитата из видео «9800 КМЧ НАШ ЦИРКОН ОБНУЛИЛ ПВО США гиперзвуковая ракета циркон испытания видео скорость 3м22» Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон»

Военные учения были проведены на фоне появления в Чёрном море эсминца ВМС США USS Porter.

«После выполнения срочного погружения подводники электронными пусками ракет осуществили условное нанесение ракетного удара из подводного положения по кораблям «противника», роль которых выполняла тактическая группа ракетных кораблей ЧФ», — указано в сообщении.

«По замыслу учения подводные лодки, выполняющие плановые задачи боевой подготовки в море, получили приказ на уничтожение обнаруженных и классифицированных морских целей», — уточняется в пресс-релизе.

Напомним, 30 октября в Чёрное море вошел эсминец Шестого флота США USS Porter с крылатыми ракетами Tomahawk на борту. Силы и средства Черноморского флота взяли под контроль действия эсминца ВМС США.