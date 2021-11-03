Челябинск, 3 ноября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. В Челябинской области школьники и студенты будут учиться дистанционно минимум до 14 ноября. Такое решение принял оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Какие регионы продлевают нерабочие дни после 7 ноября — подробности»

Такая мера коснётся школ, профессиональных училищ, организаций дополнительного образования и т.д. Также на таком режиме рекомендовано находиться вузам.

Как сообщало ИА REGNUM, режим нерабочих дней продлили в Челябинской области до 12 ноября.