Таллин, 3 ноября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Министр культуры Эстонии Аннели Отт подала в отставку, поскольку не согласна с действиями правительства в связи с эпидемией коронавируса. Это беспрецедентный для Эстонии поступок. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa.eeАлександр Чаплыгин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Он напомнил, что ситуаций, при которых видный эстонский политик сам уходит в отставку, да еще и берёт на себя ответственность за действия правительства, было в современной истории немного.

«Остальные наши министры на фоне ковидной катастрофы делают вид, что они вообще не при делах. А виноваты во всём глупые антиваксеры, которые якобы не дают остановить заразу. «Независимые» СМИ послушно дудят в ту же дуду, изображая противников вакцины исчадиями ада», — описал он ситуацию с остальным правительством и политиками Эстонии.

Чаплыгин добавил, что Эстония и в целом общество выйут из эпидемии не только с разорванной в клочья системой здравоохранения, но и с потерянной верой в собственное государство: «Потому что министры нам все время лгут, и делают это от имени Эстонской республики».

Поэтому он убежден, что уходить в добровольную отставку должен не один министр, а весь кабинет министров, потому что «государство очевидно проиграло войну с ковидом, и это грозит стране настоящей катастрофой. Мы уже на дне, дальше начнётся свободное падение».

«Среди политиков в Эстонии не принято брать на себя ответственность за неверные решения. Наши министры продолжают до последнего цепляться за власть, выискивая виноватых в собственных ошибках. И это печально, потому что не дает надежды на хороший конец», — считает эстонский публицист.