Тюмень, 3 ноября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. В Тюменской области осенние каникулы для учащихся 1−4 классов во всех школах будут продлены. Об этом сообщил директор регионального образования и науки Алексей Райдер.

Mos.ru Дистанционное обучение

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Дополнительные меры по предупреждению распространения COVID-19 в учебных заведениях будут приняты после 8 ноября 2021 года.

Точно известно, что 5−11 классы средних школ, студенты средних специальных заведений и вузов, а также учреждения дополнительного образования на период с 8 по 13 ноября переводятся на дистанционное обучение.

Детские сады с 8 ноября будут работать в обычном режиме, со строгим соблюдением всех правил санитарно-эпидемиологической безопасности.