Сочи, Краснодарский край, , 17:01 — REGNUM Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» завершаются, с 2022 года она будет поступать на вооружение ВМФ России, заявил 3 ноября президент РФ Владимир Путин на совещании по оборонной тематике.

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» Цитата из видео «9800 КМЧ НАШ ЦИРКОН ОБНУЛИЛ ПВО США гиперзвуковая ракета циркон испытания видео скорость 3м22»

Глава государства отметил, что это резко повысит боевой потенциал Российского Военно-морского флота.

«Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий, серьезно, в разы повысило возможности вооруженных сил, на многие годы, даже десятилетия, обеспечило высокий уровень военной безопасности России», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, он подчеркнул, что разработка перспективных вооружений должна быть в полной мере учтена в новой госпрограмме до 2033 года, создающейся в данный момент.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день гиперзвуковые ракеты морского базирования имеются только у России. В мире не существует систем ПРО, способных отразить удар гиперзвукового оружия.

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