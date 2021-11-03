Путин заявил о поступлении ракет «Циркон» на вооружение ВМФ России
Сочи, Краснодарский край, 3 ноября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» завершаются, с 2022 года она будет поступать на вооружение ВМФ России, заявил 3 ноября президент РФ Владимир Путин на совещании по оборонной тематике.
Глава государства отметил, что это резко повысит боевой потенциал Российского Военно-морского флота.
«Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий, серьезно, в разы повысило возможности вооруженных сил, на многие годы, даже десятилетия, обеспечило высокий уровень военной безопасности России», — сказал Владимир Путин.
Кроме того, он подчеркнул, что разработка перспективных вооружений должна быть в полной мере учтена в новой госпрограмме до 2033 года, создающейся в данный момент.
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день гиперзвуковые ракеты морского базирования имеются только у России. В мире не существует систем ПРО, способных отразить удар гиперзвукового оружия.