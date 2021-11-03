Новосибирск, 3 ноября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали основателя и владельца новосибирского крематория Сергея Я. Он проходит по делу о даче взятки. Ему удавалось скрываться с августа 2020 года.

ru.torange.biz Взятка

«Вечером 2 ноября в Санкт-Петербурге в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска регионального главка у дома 34 по улице Рубинштейна задержали уроженца Кемерово, 1953 года рождения, находящегося в федеральном розыске. Задержанному было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, возбужденного следственными органами Новосибирска по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). По версии следствия, с 2011 года по 2019 год обвиняемый, являясь учредителем одного из похоронных агентств Новосибирска, через посредников давал взятки в особо крупном размере заведующему патологоанатомическим отделением больницы на общую сумму более 1,2 миллиона рулей. После предъявления обвинения коммерсант был объявлен в федеральный розыск», — рассказали в пресс-службе управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что сейчас задержанный доставлен в полицию Центрального района Петербурга. Инициатору розыска сообщено.