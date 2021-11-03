Москва, 3 ноября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Киргизии отреагировало на появившееся в соцсетях видеоролика, на котором сотрудники российской полиции применяют силу при задержании киргизского мигранта в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства сегодня, 3 ноября.

МИД Киргизии

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Киргизское посольство направило ноту в МИД России, а также обращения в службу собственной безопасности Московского управления МВД и в главное следственное управление Следственного комитета России.

Дипломатическое ведомство Киргизии высказало просьбу обеспечить объективное и всестороннее расследование произошедшего в российской столице инцидента, а также дать правовую оценку действиям сотрудников полиции ОМВД России по Хорошевскому району города Москвы.

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