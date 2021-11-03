Тула, 3 ноября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Занятия в очном формате планируется возобновить в школах Тульской области после окончания каникул, с 8 ноября, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона 3 ноября по итогам заседания оперштаба.

ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева сообщила о готовности школ региона к дистанционному обучению в период пандемии, однако с 8 ноября планируется, что школьники вернутся к обычному, очному формату обучения. Также работать в обычном режиме будут детские сады, колледжи, техникумы и учреждения дополнительного образования.

Что касается возможностей дистанционного обучения, то, по данным главы регионального минобра, что в школах области внедрена единая обучающая платформа российского производства «Сферум», в ней зарегистрировано 93% школ региона. До устранения ряда проблем, в частности, при регистрации, для начальной школы будут использоваться Zoom и Skype. Также был проведен мониторинг технического оборудования в школах, по итогам которого 4000 компьютеров, ноутбуков и планшетов могут отдать во временное пользование детям из нуждающихся семей.