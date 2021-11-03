Курган, 3 ноября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 217 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 69 зафиксировано в Кургане, сообщает 3 ноября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 214 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 3 ноября выявлен 39 571 случай заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 3 ноября вылечились 33 237 человек, скончался 801 пациент с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).