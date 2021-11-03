Калуга, 3 ноября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В Калужской области из-за неблагоприятной ситуации с ковидом и ОРВИ продлены на неделю школьные каникулы. Об этом 3 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». реж Владимир Попов. 1978. СССР Болеет

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По информации регионального минздрава, заболеваемость детей коронавирусной инфекцией по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла почти в три раза. Дети стали болеть больше и тяжелее. На треть выросла заболеваемость ОРВИ среди детей 7−14 лет.

«Школьники в этой волне оказались очень серьёзными переносчиками вируса, ещё и заболевать стали. И в ряде случаев тяжело. В этой связи было принято решение ещё на неделю продлить в области школьные каникулы. Считаю, что это позволит обеспечить разобщённость и снизить заражённость детей, а соответственно и семей калужан», — отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша.