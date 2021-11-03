Всеволожск, Ленинградская область, 3 ноября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Начальника уголовного розыска полиции Всеволожского района Ленинградской области и его заместителя, обвиняемых в даче взятке подчиненному, чтобы тот не искал автомобильных угонщиков, заключили под стражу. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM «Кресты-2»

Напомним, следствие полагает, что попавшие под подозрение полицейские покровительствовали за взятку двум угонщикам, которые промышляли во Всеволожском районе. Взятка подчиненному предназначалась за непринятие мер по изобличению злоумышленников. Двое представителей правоохранительных органов и автомобильные воры задержаны. В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц по предварительному сговору»).

«По ходатайству следственного органа судом начальнику уголовного розыска полиции Всеволожского района, обвиняемых в даче взятки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СУ СКР по Ленобласти.