Бишкек, 3 ноября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Накопленной в водохранилище при Токтогульской ГЭС воды может хватить для прохождения отопительного сезона, но только при соблюдении жителями Киргизии лимитов потребления электроэнергии. Об этом заявил председатель правления Национального энергетического холдинга Талайбек Байгазиев на пресс-конференции сегодня, 3 ноября.

Gabriel Jorby Город без света

По его словам, сейчас в Токтогульском водохранилище осталось 11,9 млрд кубометров воды, что на 2,9 млрд кубометров меньше, чем в аналогичный период 2020 года.

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Также Байгазиев отметил, что перерасход электроэнергии в целом по республике составляет 760 млн киловатт-часов.

«Население продолжает потреблять слишком много электричества. Веерных отключений мы пока не планируем, но местами возможны краткосрочные отключения», — резюмировал глава энергохолдинга.

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