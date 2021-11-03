Калуга, 3 ноября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» стартовала 3 ноября в Государственном музее истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Участники диктанта

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Акция проходит под лозунгом «Народов много — страна одна!» уже в шестой раз и традиционно приурочена ко Дню народного Единства. Её цель — оценить уровень этнографической грамотности населения и привлечь внимание к вопросам межнационального мира и согласия. Организатором выступает Федеральное агентство по делам национальностей. Участие в просветительской акции приняли представители региональной Общественной палаты и национально-культурных объединений, студенты, волонтёры. Заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций области Ирина Фёдорова пожелала удачи участникам диктанта. По её словам, лозунг акции является еще и девизом всех народов, проживающих в России и в том числе в Калужской области.

«Этнодиктант — это хорошая занимательная современная форма, которая позволяет привлечь внимание к этой сфере представителей различных поколений и национальностей. Кроме того, это хороший побудительный мотив к тому, чтобы изучать историю нашей страны, культуру народов, вопросы географии и этнографии и все аспекты, которые имеют отношение к такой ёмкой теме, как Россия и многонациональный союз», — отметила Ирина Фёдорова.

Задание оформлено в виде теста и состоит из 30 вопросов. Время прохождения — 45 минут. Написать диктант можно на русском, английском, испанском и китайском языках. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде, с возможностью получения его на электронную почту.