Красногорск, 3 ноября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Требование об обязательной вакцинации водителей такси будет действовать в Подмосковье и после 8 ноября. Об этом 3 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

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«Продолжает действовать обязанность агрегаторов передавать заказы на такси исключительно вакцинированным водителям», — написал глава Подмосковье в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, режим рабочих дней в Подмосковье продлеваться не будет.