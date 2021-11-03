Организации Подмосковья смогут требовать у посетителей QR-код
Красногорск, 3 ноября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. С 8 ноября организации на территории Подмосковья вправе запускать к себе в помещения лишь привитых граждан. Об этом 3 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Иван Шилов ИА REGNUM
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«Организации и индивидуальные предприниматели вправе принять решение о посещении их только лицами, имеющими специальный QR-код», — написал глава Подмосковья в своем телеграм-канале.
Также на территории региона будет сохранен обязательный масочный режим.