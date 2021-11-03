Курск, 3 ноября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Власти Курской области приняли решение о продлении режима нерабочих дней до 12 ноября включительно, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Учитывая складывающуюся обстановку, хотя мы видим за последние трое суток некоторую стабилизацию, мы решением штаба, который сегодня состоится, продлим действие нерабочих дней до 12 ноября включительно», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, система QR-кодов на территории Ивановской области продолжит действовать после завершения период нерабочих дней — до особого распоряжения. Об этом сообщили 3 ноября в пресс-службе правительства Ивановской области.