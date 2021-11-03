Уфа, 3 ноября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Профсоюз работников здравоохранения в Башкирии попросил перевозчиков рассмотреть возможность бесплатного или льготного проезда медиков до места работы и обратно в знак признательности за их нелегкий труд. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба этого профсоюза.

Med.kg Киргизские медики

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Открытое обращение к перевозчикам, владельцам маршрутных такси и таксопарков подписал председатель профсоюза республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин.

«В наши дни человечество столкнулось с серьезным недугом, уносящим жизни множества людей. Медики первыми приняли на себя удар этого коварного и невидимого противника. Изо дня в день, практически бессменно работники здравоохранения борются с коронавирусом, спасая жизни людей и не щадя себя», — говорится в открытом обращении.

В связи с этим, для моральной и социальной поддержки медиков, профсоюз просит рассмотреть возможность предоставить бесплатный или льготный проезд для медицинских работников региона.