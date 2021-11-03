Самара, 3 ноября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. 1596 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 137 835 случаев заражения этой инфекцией. При этом по области скончались 4705 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 29-и таких пациентов была констатирована за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 104 531 человек, в том числе 885 человек победили эту инфекцию в прошедшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 2 ноября в Самарской области за сутки выявили 1547 носителей коронавируса.