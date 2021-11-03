Абакан, 3 ноября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Суд в Хакасии признал законным отстранение от работы водителя автобуса за отказ сделать прививку против коронавируса без уважительной причины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Водитель автобуса в защитной маске

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В суд обратился водитель с требованием признать действия руководства предприятия незаконными и допустить его к работе. Кроме того, истец потребовал включить период его вынужденного простоя в трудовой стаж.

Однако Абаканский городской суд в удовлетворении иска отказал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики обещали единовременные выплаты гражданам старше 60 лет, привившимся от коронавируса в период с 11 октября по 1 ноября.

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