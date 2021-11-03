Министр связи Индонезии встретился с послом Португалии
Джакарта, 3 ноября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Министр связи Индонезии Джонни Джи Плейт провел встречу с послом Португалии, чтобы обсудить сотрудничество в области технологий, информации, коммуникации и цифровых технологий, сообщает Antara.
(сс) Prayitno
Индонезия
Сотрудничество с другими странами — один из способов ускорить развитие инфраструктуры.
Джонни Джи Плейт заявил, что в Португалии есть центры обработки данных. Министр надеется, что Индонезия и Португалия смогут продолжить сотрудничество в области цифровых технологий, учитывая, что две страны уже подписали соглашение о сотрудничестве.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 801 случай заражения коронавирусом.