Новочеркасск, Ростовская область, 3 ноября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Ростовской области к проверке QR-кодов привлекли казаков. Однако члены казачьих дружин не обеспечены техникой, необходимой для сканирования документов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Донской казак на инструктаже

Так, например, в Новочеркасске у входа в торговый центр «Платовский» дежурят несколько человек в казачьей форме. Впускают внутрь даже за интернет-заказами не всех — только обладателей QR-кодов. Корреспондент ИА REGNUM смог получить онлайн-заказ с детским питанием только после того, как предоставил QR-код одному из проверяющих. Однако его подлинность казаки проверили только взглядом. То есть, по сути, дружинники верят предъявителям, которые могут пройти по чужому документу, на слово.

Полиции у входа в торговый центр нет. В связи с проверкой ковид-документов в холле «Платовского» образовалась приличная очередь из желающих получить интернет-заказы. Многие из них — матери с детьми.

ИА REGNUM напоминает, что полномочия казачьих дружин в Ростовской области регламентируются федеральным и региональным законодательством. Сегодня донские казаки принимают активное участие в обеспечении безопасности граждан совместно с сотрудниками полиции, оказывают содействие в охране государственной границы пограничным подразделениям ФСБ России, принимают участие в сохранении биологических природных ресурсов.