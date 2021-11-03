Челябинск, 3 ноября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Челябинской области заведения общепита будут открыты только для тех граждан, у которых есть QR-код. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

QR-код

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Такая мера вводится с 1 декабря по 9 января. Исключение сделали для несовершеннолетних. При этом заведения, в которых кормят сотрудников конкретных предприятий, а также расположенные в аэропортах и на железнодорожных вокзалах и станциях, не попадают под ограничение.

Причиной новых ограничений стала ситуация с коронавирусом.