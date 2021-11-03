Челябинск, 3 ноября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Челябинской области продлён режим нерабочих дней. Такое решение принял оперштаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа пекарни в период нерабочих дней

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Пока эта мера будет действовать вплоть до 12 ноября. При этом за работниками сохранят заработную плату.

Как сообщало ИА REGNUM, в России ранее был установлен единый режим нерабочих дней по 7 ноября. Причиной стала ситуация с коронавирусом.