В Челябинской области продлили режим нерабочих дней
Челябинск, 3 ноября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Челябинской области продлён режим нерабочих дней. Такое решение принял оперштаб.
Дарья Драй ИА REGNUM
Работа пекарни в период нерабочих дней
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Пока эта мера будет действовать вплоть до 12 ноября. При этом за работниками сохранят заработную плату.
Как сообщало ИА REGNUM, в России ранее был установлен единый режим нерабочих дней по 7 ноября. Причиной стала ситуация с коронавирусом.