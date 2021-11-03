Екатеринбург, 3 ноября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Екатеринбурге из-за гололеда и изношенной резины на колесах автомобиля произошло ДТП, в котором погибла женщина. Об этом сообщает 3 ноября портал E1.RU.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

На улице Монтажников рано утром две машины устроили аварию со смертельным исходом. Водитель автомобиля Opel не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo.

В результате ДТП женщина, которая находилась на переднем сидении легковой машины, погибла на месте происшествия. Виновник аварии получил серьезные травмы. Чтобы достать его из машины, потребовалась помощь спасателей.

Причиной ДТП стал гололед. Кроме того, на легковом автомобиле были установлены шины с изношенным протектором и выпавшими шипами.

Установлено, что власти должным образом не очистили дорогу от гололеда. В отношении администрации города Екатеринбурга возбуждено дело по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ о («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании улично-дорожной сети в зимний период»).