Владивосток, , 13:33 — REGNUM Жители Дальнего Востока будут отмечать День народного единства без массовых мероприятий. Приуроченные к празднику акции и трансляции будут проходить в Instagram, на телеканалах и в Youtube, сообщает 3 ноября корреспондент ИА REGNUM. На оффлайн-мероприятия смогут попасть только обладатели QR-кодов. В программе — видеопоздравления, телемарафоны, онлайн-конкурсы, выставки, беседы, литературные гостиные, классные часы и другие мероприятия.

День народного единства в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия готовится отмечать День народного единства — трансляция»

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В Приморье в День народного единства состоится розыгрыш призов для тех, кто сделал прививки от COVID-19, главными призами станут четыре автомобиля. Жители Амурской области смогут принять участие в онлайн-телемарафоне «Славься, Отечество!». В Хабаровском крае в онлайн-формате проведут познавательную программу, праздничный концерт, лекцию об отечественной военной традиции, видеоэкскурсии по Дальневосточному художественному музею и «Музыкальный экспромт» на фортепьяно от пианиста Владимира Будникова. Помимо акций в интернете хабаровчане смогут прийти на фольклорно-этнографический фестиваль при наличии QR-кода или справки о вакцинации.

Жителям Южно-Сахалинска праздничную программу покажут на городских экранах и на YouTube-канале ЦНК «Радуга». В том числе концерт будет транслироваться в городском парке. В Магаданской области в честь Дня народного единства состоится 80 онлайн-мероприятий, в числе которых выставки, классные часы, развлекательно-познавательные программы, концерты, видеопрезентации, викторины и онлайн-обзоры.

Жителям Камчатки в честь праздника предлагают пройти мастер-класс «Вышивка подшейным волосом оленя» и посетить выставки в онлайн-режиме. Обладатели QR-кодов смогут прийти на ночь искусств. В Якутии фотоконкурсы и видеопоздравления будут транслироваться в официальном Instagram-аккаунте министерства по внешним связям и делам народов, а также на Youtube-канале Центра культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в День народного единства прибудет с визитом Севастополь и примет участие в праздничных мероприятиях.