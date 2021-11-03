Ижевск, , 13:13 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 3 ноября провели 1 999 418 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус. Тест Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки лаборатории республики провели 6489 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5109 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 24 человека. Накануне было зарегистрировано 22 летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2863 человек.

Читайте также: За сутки от COVID-19 скончались 24 жителя Удмуртии