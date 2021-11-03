Ижевск, , 13:11 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 24 человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано 22 летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

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Скончались 16 женщин в возрасте от 51 года до 88 лет и восемь мужчин в возрасте от 55 года до 92 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2863 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 ноября в регионе выявили 394 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 393 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 65 318 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 9153 жителя.

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