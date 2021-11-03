Ижевск, 3 ноября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 3 ноября провели 1 999 418 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус. Тест

За минувшие сутки лаборатории республики провели 6489 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5109 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 24 человека. Накануне было зарегистрировано 22 летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2863 человек.

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