Уфа, 3 ноября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Санитарные меры для недопущения распространения коронавируса усилили на автотранспортном предприятии в Башкирии. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что на предприятии «Башавтотранс» два раза в день проводят дезинфекцию салонов автобусов.

«Обработка производится, когда весь парк возвращается в гараж — с 22.00 часов до 01.00 часов ночи, и в межпиковый интервал — в обеденное время. Обеззараживаем начиная от потолков до пола. Поручни в первую очередь. Очистительные процедуры были и прежде, моем автобусы каждый день, в связи с неблагополучной ситуацией усилили меры», — приводит пресс-служба слова директора Уфимского пассажирского автотранспортного предприятия № 1 филиала «Башавтотранс» Павла Аверьянова.

Отмечается, что каждый день обрабатываются свыше 300 автобусов. При этом специалисты используют хлоросодержащие средства и дезинфицирующее средство, которые являются полностью безвредными для человека, пояснили представители предприятия. Сообщается, что принимаемые меры могут снизить уровень заражения различными инфекциями.