Иркутск, 3 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Эпидемиологическая обстановка с распространением коронавируса в Омской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает 3 ноября оперативный штаб региона, всего в регионе выявлен уже 98 721 случай заражения SARS-CoV-2. Причём рекордные 552 из них — только за последние сутки.

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Также известно, что 727 204 гражданина привиты от коронавируса, из них 562 602 человека получили оба компонента вакцины.

«Отметим, что вакцины есть в наличии. Всего с начала прививочной кампании в регион поступило 927 812 доз вакцин против коронавирусной инфекции. В ближайшие дни ожидается поставка еще 22 800 доз вакцины Гам-Ковид-Вак», — заявили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Омской области, вопреки предложению территориального Роспотребнадзора не стали закрывать все торговые центры, кафе, рестораны, спортшколы и спортивные секции для детей. Вместо этого с 8 ноября решено ввести систему QR-кодов для доступа в заведения общественного питания, торговые центры, парикмахерские и ряд других ограничений.

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