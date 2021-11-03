Кызыл, 3 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Туве могут ввести антиковидные паспорта для школьников. Поручение проработать этот вопрос дано министерству образования республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

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В паспортах будет информация об эпидемиологическом статусе членов семьи или людей, с которыми проживает учащийся.

«Это позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей и ближайшего окружения учеников», — отметили в правительстве.

Кроме того, на оперштабе предложили начать масштабную антиковидную пропаганду среди школьников. В частности, в школах могут ввести постоянные просветительские уроки с участием врачей.