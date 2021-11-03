Липецк, 3 ноября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Курганской области возможно продление коронавирусных ограничений с учётом того, что текущий период нерабочих дней показал высокую эффективность. Об этом 3 ноября заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Возможно, продлим на следующую неделю определённые ограничения», — заявил Шумков.

«Посмотрели сейчас количества заболеваемых «легло на полку» — примерно 200 человек на сутки. И с учётом того коечного фонда, который мы имеем, кислородного запаса, я полагаю, решения принимали правильно — цепочку замкнули», — указал он.